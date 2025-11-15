Kahramanmaraş 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Bu, bölgenin tipik sonbahar iklimini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 6°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 2°C'ye düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve kırağı oluşumu olasılığı yüksektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 16 Kasım Pazar günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 12°C seviyelerine çıkacak. Gece sıcaklıklarının ise -1°C civarında olması tahmin ediliyor. 17 ve 18 Kasım Pazartesi ve Salı günlerinde güneşli hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 12°C olacak. Gece ise -2°C civarında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde yine yoğun sis ve kırağı oluşumu olasılığı bulunuyor. Araç kullanıcılarının görüş mesafesi azalabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak dikkatli olunması önemle vurgulanmaktadır. Sabahları ve akşamları sıcaklıklar düştüğünde kalın giyinmekte fayda var. Vücut ısısını korumak soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarını önleyecektir. Yağışlı günlerde dışarıda olanların su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanması gerek. Islanmaktan korunmak ve daha rahat hareket etmek açısından bu önemlidir.