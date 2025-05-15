Kahramanmaraş 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 11°C'ye düşecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı %58 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 16 Mayıs Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C'ye kadar yükselecek. 17 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 32°C'ye ulaşacak. Bol güneş ışığı devam edecek. 18 Mayıs Pazar günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olmak gerekir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde önlemler almak sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.