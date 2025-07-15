Kahramanmaraş 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 15 Temmuz 2025 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava koşuluyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarına ulaşması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hava kirliliği seviyeleri artabilir. Bu nedenle, hava kalitesine duyarlı bireylerin açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir. Kapalı alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

16 Temmuz Çarşamba günü, bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecektir. Bu durum, hava sıcaklığının 36°C civarına düşmesine neden olacaktır. Yağışlar, ani su baskınlarına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Özellikle dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. 17 Temmuz Perşembe günü, hava koşullarının güneşli ve parçalı bulutlu olması beklenmektedir. Sıcaklıkların 37°C civarında seyretmesi öngörülmektedir. 18 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığının 38°C'ye yükselmesi beklenmektedir.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyondan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, 15 Temmuz Salı günü yağışların getirebileceği ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.