Kahramanmaraş 16 Eylül Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, yazın son günlerini hissettirecek. Yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19°C'ye kadar düşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 36°C'ye ulaşacak. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 32°C'ye gerileyecek. 19 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 28°C olacak. 20 Eylül Cumartesi günü ise 29°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelerek cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir. Gün boyunca bol su içmek ve susuz kalmamak gerekir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, serin ortamlarda kalmak sağlığı korumak açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için daha riskli olabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde, araçların içinde bırakılan çocuklar ve evcil hayvanlar tehlikeye girebilir.

Sıcak hava koşulları elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde bakım yapılması önem taşır. Bu önlemler, cihazların ömrünü uzatır ve olası arızaların önüne geçer.