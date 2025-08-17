HABER

Kahramanmaraş 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 17 Ağustos 2025 Pazar günü puslu ve güneşli bir hava ile karşılanacak.

Gündüz sıcaklıkları 38°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Pazartesi günü 35°C, 19 Ağustos Salı günü 36°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 38°C'lik sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde, Ağustos ayı için tipik yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları gözlemleniyor. Ağustos ayında ortalama yüksek sıcaklık 33.5°C, düşük sıcaklık ise 19.9°C olarak kaydedilmiştir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda çalışmamaları gerekmektedir. Uygun koruyucu ekipman kullanmaları da şarttır. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu durum elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, bireylerin ve toplumun sağlığı açısından önem taşır.

