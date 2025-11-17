Kahramanmaraş 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 13°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 1°C civarına düşecek. Bu dönemde rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bunlar hava koşullarını daha konforlu hale getirecektir.

18 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 14°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 19 Kasım Çarşamba günü de sıcaklık 14°C civarında kalacak. 20 Kasım Perşembe günü de sıcaklık 14°C civarında olacak. Bu süreçte hava koşullarının genellikle güneşli ve ılıman olacağı düşünülüyor.

Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle sabah erken ve akşam saatlerinde dışarıda uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri gerçekleştirilebilir.

Hava koşullarının ılıman olması tarım faaliyetleri için de elverişlidir. Çiftçilerin sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olmaları faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde tarım faaliyetleri için uygun hava koşulları devam edecektir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sağlar. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak, günün keyfini çıkarmaya yardımcı olacaktır.