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Kahramanmaraş 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Kahramanmaraş'da hava durumu, sıcak hava ile birlikte 32°C'ye kadar yükselecek.

Kahramanmaraş 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz aylarının yaklaşmasıyla normalin üzerinde bir değerdir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 17°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 29°C, 19 Mayıs Pazartesi günü 29°C ve 20 Mayıs Salı günü 28°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle kısmen güneşli olacak. Rüzgarın hafif esmesi de bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Ayrıca sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak faydalı olacaktır.

Rüzgarın hafif esmesi, hava kalitesini olumlu etkileyebilir. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Özellikle hassas bünyelerin bulunduğu ortamlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve polenlerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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