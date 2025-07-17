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Kahramanmaraş 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kahramanmaraş 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü açık bir hava ile karşılanacak. Sıcaklık 37°C civarında olacak. Cuma günü sıcaklık 38°C'ye yükselecek. Cumartesi günü ise sıcaklık 36°C'ye düşecek. Pazar günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 38°C civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın Temmuz ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Temmuz ayında ortalama yüksek sıcaklık 33.4°C, düşük sıcaklık ise 19.2°C olarak kaydedilmiştir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerinden kaçınılması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en etkili olduğu saatlerde çalışmamalıdır. Uygun koruyucu ekipman kullanmak gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu durum, elektrik kesintilerine yol açabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, bireylerin ve toplumun sağlığı açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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