Kahramanmaraş 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %33. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:43. Gün batımı ise 17:51 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 19 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 20°C civarında seyredecek. 20 Ekim Pazartesi günü yer yer sağanak yağmurların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 17°C civarına düşebilir. 21 Ekim Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 20 ve 21 Ekim günlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı dikkat edilmeli. Gündüzleri ise güneşli ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek açısından pratik olacaktır. Hava koşullarında değişikliklere hazırlıklı olmak, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.