Kahramanmaraş 18 Kasım Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 4,5°C civarında olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 14°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %89 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3,4 km/sa olacak. Basınç seviyesi 936 mb düzeyinde öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:13'tür. Gün batımı ise 17:18 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı 4,7°C ile 15,7°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü ise 5,1°C ile 16,5°C arasında olması bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 6°C ile 18,4°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olmasından dolayı nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Uygun kıyafetlerin tercih edilmesi önerilir. Rüzgar hızı düşük olması beklenmesine rağmen ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.