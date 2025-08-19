HABER

Kahramanmaraş 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 19 Ağustos 2025 Salı günü güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 19 Ağustos 2025 Salı günü güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 23°C olarak öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Ağustos Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklığı 22°C olacak. 21 Ağustos Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 40°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. 22 Ağustos Cuma günü de sıcaklıkların 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ın Ağustos ayındaki iklimine bakıldığında, ortalama gündüz sıcaklıklarının 33.5°C, gece sıcaklıklarının ise 19.9°C civarında olduğu görülüyor. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Yaz aylarında Kahramanmaraş'a seyahat edeceklerin bu hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve uygun giysiler tercih etmek sağlığı korumak açısından önemlidir.

