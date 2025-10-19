Kahramanmaraş 19 Ekim Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklık ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan esmeye başlayacak. Gündüz güneydoğu, akşam doğu ve gece kuzeydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı sabah %24, gündüz %14, akşam %23 ve gece %23 olacak. Gün doğumu saati 06:44'tür. Gün batımı saati ise 17:50 olarak öngörülmektedir.

Hava koşullarında bazı değişiklikler önümüzdeki günlerde yaşanacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Sıcaklık en yüksek 19.5°C, en düşük ise 12.7°C olacak. 21 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu geçecek. Yağış ihtimali %11 olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık en yüksek 24°C, en düşük ise 15°C civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 22.1°C, en düşük ise 10.9°C olacak.

Hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumak açısından önemlidir. Ayrıca hava koşullarına göre açık hava etkinliklerinizi planlamak gerekir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir.