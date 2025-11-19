HABER

Kahramanmaraş 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 19 Kasım 2025 günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 16.1°C, gece ise 6.3°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı, soğuk havanın etkisini artıracak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, sıcak tutan giysiler tercih etmek sağlık açısından önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalı.

Cansu Akalp

Kahramanmaraş'ta 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16.1°C, gece ise 6.3°C olarak beklenmektedir. Nem oranı %88, rüzgar hızı ise 5.1 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati ise 17:18'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık gündüz 17.7°C, gece ise 5.8°C civarında olacak. 21 Kasım Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 11°C olarak tahmin edilmektedir. 22 Kasım Cumartesi günü hava az bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 12°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve bulutlu olması bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük hissedilebilir. Vücut ısısını korumak adına sıcak tutan giysiler önemlidir. Rüzgarın düşük hızda olması bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gerektiğinde koruyucu giysiler kullanmak da sağlık açısından önem taşımaktadır.

