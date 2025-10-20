Kahramanmaraş 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 20 Ekim 2025 Pazartesi sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Öğleye doğru kısa süreli yağmur geçişleri olabilir. Sıcaklıklar 12.7°C ile 19.5°C arasında değişecek. Nem oranı %69. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

21 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9.1°C ile 16.2°C arasında seyredecek. 22 Ekim Çarşamba hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 10.9°C ile 22.1°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe hava değişken bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 13.9°C ile 22.9°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Gün içinde kısa süreli yağışlar görülebilir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah saatlerindeki sis nedeniyle sürüş yaparken dikkatli olmalısınız. Görüş mesafesi azalabilir. Hızınızı düşürmeniz önemlidir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.