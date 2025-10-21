HABER

Kahramanmaraş 21 Ekim Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Ekim'de bulutlu ve ılık bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüzleri 11-19°C arasında değişecek. 22 Ekim’de açık ve güneşli bir hava hakim olacakken, 23 ve 24 Ekim’de hafif yağmurlar görülecek. Rüzgar hızı ise ortalama 8.7 km/saat civarında olacak. Yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli.

Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'ta 21 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle bulutlu ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 52 ila 66°F (11 ila 19°C) arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 50 ila 52°F (10 ila 11°C) civarında olacak. Rüzgar ortalama 7 mil/saat (11 km/saat) hızında esecek. Zaman zaman 16 mil/saat (26 km/saat) hızına çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde, 22:00 ile 23:00 arasında yağış olasılığı artacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

22 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 62 ila 72°F (17 ila 22°C) arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 52 ila 54°F (11 ila 12°C) civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ortalama 8.7 km/saat hızında esecek.

23 Ekim Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 62 ila 72°F (17 ila 22°C) arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 52 ila 54°F (11 ila 12°C) civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı ise ortalama 8.7 km/saat olacak.

24 Ekim Cuma günü de hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 62 ila 72°F (17 ila 22°C) arasında olacak. Gece sıcaklık tahmini yine 52 ila 54°F (11 ila 12°C) civarında olacak. Rüzgar hızı yine ortalama 8.7 km/saat civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almak olası rahatsızlıkları önleyecektir. Trafik ve ulaşım koşullarının hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini unutmamalısınız. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanız faydalı olacaktır.

