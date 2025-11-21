HABER

Kahramanmaraş 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 21 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarından 2°C'ye düşerken, nem oranı %77 olarak tahmin ediliyor. 22 Kasım Cumartesi bulutlu geçecek, sıcaklık 6°C ile 20°C arasında olacak. 23 Kasım Pazar da kapalı kalacak. Yüksek nem, alerjik reaksiyonlar için dikkat gerektiriyor. Güncel hava durumu takip edilmesi önem taşımakta.

Kahramanmaraş'ta 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde puslu ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 15°C civarında kalması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşecek. Nem oranı %77 olacak. Rüzgar hızı 5.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:19'da, gün batımı ise 17:17'de gerçekleşecek.

Cumartesi günü, 22 Kasım 2025'te hava kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 6°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %77 olacak. Rüzgar hızı yine 5.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati 17:17 olarak hesaplandı.

Pazar günü, 23 Kasım 2025'te hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 7.4°C ile 20°C arasında seyredecek. Nem oranı %78 olacak. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:20'de, gün batımı 17:17'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havanın etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle, sabah ve akşam sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Rüzgar hızı düşük kalacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

