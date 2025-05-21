Kahramanmaraş 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı iklimine uygun. Yaz mevsiminin yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın 34°C'ye, 23 Mayıs Cuma günü ise 35°C'ye yükselmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya çıkarıyor.

Ayrıca, 23 Mayıs Cuma günü bölgede orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülebilir. Bu durum, hava koşullarının hızla değişebileceğini gösteriyor. Ani yağışlar ortaya çıkabilir.

Bu dönemde aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani yağışların planlarınızı etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek ve hazırlık yapmak akıllıca bir davranış olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Bununla birlikte, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.