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Kahramanmaraş 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak.

Kahramanmaraş 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kahramanmaraş, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'yi aşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 23°C civarında olacak. Yüksek sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. 22 Temmuz Salı günü sıcaklığın 41°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 43°C ve 24 Temmuz Perşembe günü de 43°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bölgenin iklimine göre, Temmuz aylarında ortalama sıcaklık 33.4°C civarındadır. Ancak bu yıl sıcaklıklar normalin üzerinde seyretmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği görülüyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu dönemde açık hava aktivitelerinin sınırlanması önemlidir. Bol su tüketimi ve serin ortamlarda vakit geçirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da gereklidir.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlık açısından hayati önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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