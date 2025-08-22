HABER

  Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 22 Ağustos 2025 Cuma günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak.

Cansu Akalp

Kahramanmaraş, 22 Ağustos 2025 Cuma günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz hava sıcaklığı 40°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 41°C'ye yükselecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 39°C civarında olacak. 25 Ağustos Pazartesi günü rüzgarlı bir hava ile birlikte sıcaklık 38°C civarında seyredecek.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetlerinde zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınları dik açıyla geldiği için ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir ve ciltte yanıklara yol açabilir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, vücudun su dengesini korur ve dehidratasyonu önler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudu serin tutar. Dışarı çıkarken şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildi korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve pisliklerden korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Bu koşullara karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlığı korumak açısından büyük önem taşır.

