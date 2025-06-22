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Kahramanmaraş 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 22 Haziran 2025 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları gündüz 34°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Kahramanmaraş 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hava genellikle güneşli. Zaman zaman parçalı bulutlar görülebilir. Nem oranı %47. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 23 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece ise 16°C olacak. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 37°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı yine 16°C civarında öngörülüyor. 25 Haziran Çarşamba günü sıcaklıkların 40°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Bölge için olağanüstü yüksek sayılabilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler vardır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Sağlık durumunuza dikkat etmelisiniz. Herhangi bir olumsuz belirti fark ettiğinizde bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız.

Aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamalıyız. Bu durum enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturabilir. Enerji tasarrufu yaparak hem çevreye hem de ekonomiye katkıda bulunabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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