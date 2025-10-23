HABER

Kahramanmaraş 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 23 Ekim 2025 tarihinde hava durumu 17°C ile başlayacak ve gündüz 25°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşerken, gece 16°C seviyelerine gerileyecek. Hafif rüzgarlar 4-7 km/s hızında essek de nem oranı zamanla %75'e kadar çıkacak. 24 Ekim'de hafif yağmur bekleniyor. Havanın değişkenliği nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır.İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 17°C civarında olacaktır. Hava az bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Bulutlu bir hava beklenecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C civarına düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/s hızında esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 7 km/s olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hızı 4 km/s olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı sabah %75, gündüz %48, akşam %60 ve gece %73 olacaktır. Gün doğumu saati 06:48, gün batımı saati 17:45'tir.

Önümüzdeki günlerde, 24 Ekim Cuma günü sıcaklığın 23°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali de bulunmaktadır. 25 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklığının 25°C civarında olması tahmin edilmektedir. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü için de aynı hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak ve hava güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Cuma günü hafif yağmur ihtimali bulunduğundan, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 25°C civarında olacaktır. Hafif ve rahat kıyafetler giyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecektir. Bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar var. Nem oranı sabah %75, gündüz %48, akşam %60 ve gece %73 olacak. Nemli havaya karşı hassasiyetiniz varsa uygun önlemler almanız önemlidir.

