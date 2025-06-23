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Kahramanmaraş 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 23 Haziran Pazartesi 2025 günü, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Kahramanmaraş 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 23 Haziran Pazartesi 2025 günü, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayı ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Haziran Salı günü sıcaklığın 37°C'ye, 25 Haziran Çarşamba günü ise 40°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkı için ciddi bir sıcak hava dalgasının habercisi olabilir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar yaşandığında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Ayrıca, klimalı ortamlarda kalmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı önleyebilir.

Sıcak hava dalgaları, orman yangınları riskini de artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak yangın riskini azaltır. Tarım alanlarında çalışanlar da güneşin en etkili olduğu saatlerde işleri sınırlamalıdır. Uygun koruyucu ekipman kullanmaları önemlidir.

Kahramanmaraş'ta beklenen yüksek sıcaklıklar, sağlık ve güvenlik açısından çeşitli riskler taşıyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun önlemler alarak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaları büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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