Kahramanmaraş 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 23 Kasım 2025 tarihi için hava durumu sabah 9.8°C ile başlıyor. Gün boyunca sıcaklık 14.2°C'ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 6.2°C civarında kalacak. Nem oranının %30, rüzgar hızının 3.9 km/h olduğu bildiriliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hafif yağmurlar etkili olacak. Araç kullanırken yol koşullarına dikkat etmek ve hava durumuna uygun giysiler tercih etmek önem taşıyor.

Kahramanmaraş 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 9.8°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 14.2°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık 6.2°C civarında olacak. Nem oranı %30 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 3.9 km/h. Basınç seviyesi 887.3 mb olarak kaydedildi. Gün doğumu saati 07:22'dir. Gün batımı saati ise 17:15 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklik beklenmiyor. 24 Kasım Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak. 25 Kasım Salı günü orta şiddetli yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 24 Kasım'da 12.1°C ile 17.4°C arasında olacak. 25 Kasım'da ise 9.3°C ile 15.2°C arasında değişecek. Nem oranı artacak. Rüzgar hızı da hafifçe yükselecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Sıcaklıklar düştüğünde sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yol koşullarına uygun hızda seyahat edilmelidir. Evde kalınan günlerde nem oranı artabilir. Odaların havalandırılması iç mekanlarda nemin dengelenmesine yardımcı olacaktır.

hava durumu Kahramanmaraş
