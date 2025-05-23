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Kahramanmaraş 23 Mayıs Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 23 Mayıs Cuma hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir.

Kahramanmaraş 23 Mayıs Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerinden daha yüksektir.

Hafta sonu hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmektedir. 24 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 35°C'ye kadar yükselecek. 25 Mayıs Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 36°C seviyelerine ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın Mayıs ayı ortalama değerlerinin üzerindedir. Bölge daha sıcak bir dönem geçirecektir.

Yüksek sıcaklıkların görüldüğü dönemlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneşe maruz kalma süresi artacağı için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de hayati öneme sahiptir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da ısınması beklenmektedir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ve düzenli olarak su içmek bu dönemde alınacak temel önlemler arasındadır.

Kahramanmaraş'ta 23 Mayıs 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Hafta sonu sıcaklıkların daha da artması öngörülmektedir. Yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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