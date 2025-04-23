Kahramanmaraş 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayı boyunca Kahramanmaraş'ta ortalama yüksek sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında. Düşük sıcaklıklar ise 4°C ile 11°C arasında kalmakta. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 6.7 mm. Yağmurlu gün sayısı ise 9'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlikler görülecek. Özellikle 23 ve 25 Nisan tarihlerindeki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Bu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 13°C ile 29°C arasında değişeceği için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre kıyafet seçimi yaparak, hem sıcak hem de soğuk havalarda rahatlık sağlanabilir.

Sağanak yağışların olduğu günlerde, su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Yolların kaygan olabileceği unutulmamalıdır. Dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Bu önlemler, kişisel güvenliği ve çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.