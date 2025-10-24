Kahramanmaraş 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 19°C bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 5°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %65 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:49, gün batımı saati ise 17:43'tür.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları değişmeyecek. 25 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 19°C olacak. 26 Ekim Pazar günü de sıcaklık 19°C olarak öngörülüyor. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 20°C’ye yükselecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %56 ile %65 arasında değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinletici bir etki yaratabilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde hava durumuna uygun giysiler tercih etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabileceği için görüş mesafesi azalabilir. Bu durum trafikte dikkatli olmayı gerektirmektedir.

27 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığının 20°C'ye yükselmesi bekleniyor. Bu tarihte dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu kullanması önerilir. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumunun ılıman ve güneşli olacağı tahmin edilmektedir. Ancak sabah ve akşam serinlik hissi yaşanabilir. Bu nedenle hava durumuna uygun giyinmek önemli. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur.