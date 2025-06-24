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Kahramanmaraş 24 Haziran Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, 24.5°C ile 32.0°C arasında değişen sıcaklıklarla, ara ara orta kuvvetli yağmurla geçecektir.

Kahramanmaraş 24 Haziran Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, 24.5°C ile 32.0°C arasında değişen sıcaklıklarla, ara ara orta kuvvetli yağmurla geçecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32.0°C'ye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 18.0°C civarında olacaktır. Nem oranı %45'tir. Rüzgar hızı 15.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

25 Haziran Çarşamba günü hava durumu, 25.5°C ile 33.0°C arasında sıcaklıklarla, ara ara şiddetli yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 33.0°C'ye çıkabilir. Gece sıcaklığı ise 19.2°C civarında olacaktır. Nem oranı %42, rüzgar hızı ise 15.8 km/saat tahmin edilmektedir.

26 Haziran Perşembe günü, 25.5°C ile 32.8°C arasında değişen sıcaklıklarla, bölgesel düzensiz yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 32.8°C'ye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 19.4°C civarında seyredecektir. Nem oranı %44 ve rüzgar hızı 17.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

27 Haziran Cuma günü hava durumu benzer şekilde, 25.5°C ile 32.7°C arasında sıcaklıklarla, düzensiz yağmur geçişleri beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 32.7°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı 19.0°C civarında olacaktır. Nem oranı %44 ve rüzgar hızı 16.9 km/saat tahmin edilmektedir.

28 Haziran Cumartesi günü, 24.9°C ile 32.4°C arasında değişen sıcaklıklarla, bölgesel yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 32.4°C'ye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 18.7°C civarında olacaktır. Nem oranı %47 ve rüzgar hızı 19.1 km/saat tahmin edilmektedir.

29 Haziran Pazar günü, hava durumu 24.7°C ile 32.0°C arasında değişecektir. Yine düzensiz yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 32.0°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 18.6°C civarında olacaktır. Nem oranı %46 ve rüzgar hızı 18.4 km/saat tahmin edilmektedir.

30 Haziran Pazartesi günü, 24.6°C ile 31.7°C arasında sıcaklıklarla, bölgesel yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 31.7°C'ye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 18.4°C civarında olacaktır. Nem oranı %45 ve rüzgar hızı 18.4 km/saat tahmin edilmektedir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları, sıcaklıkların 24.5°C ile 33.0°C arasında değişmesini ve yağışların devam etmesini beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Yağışlar etkili olacaktır.

Vatandaşlar, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artışı gözlenebilir. Bu nedenle bol su tüketimi ve hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgardan etkilenebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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