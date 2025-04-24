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Kahramanmaraş 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta, 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissi oluşabilir.

Kahramanmaraş 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Nem oranı artacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

26 Nisan Cumartesi günü de yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık 20°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden kat kat giyinmek ve yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

27 Nisan Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak günlük planlarınızı yaparken kolaylık sağlayacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve uygun kıyafetler seçmek konforunuzu artırır. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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