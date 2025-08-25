Kahramanmaraş 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarında olması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 38°C, 27 Ağustos Çarşamba günü ise 37°C civarında olacak. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini göstermektedir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar tarım faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Hayvan sahiplerinin barınakların serinliğini sağlaması ve hayvanların su tüketimini artırmaları gerekmektedir.

Aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını minimumda tutmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edeceğinden, vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli önlemleri alarak bu koşullara hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır.