Kahramanmaraş 25 Kasım Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde hafif kar yağışıyla başlayacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 7.9°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 2.6°C olarak bekleniyor. Nem oranı %97, rüzgar hızı saatte 4 km civarında olacak. Gün doğumu saati 07:24'tür. Gün batımı ise 17:14 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 26 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 1°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü de çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 0°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile -1°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 0°C arasında olacaktır. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak da gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Planlarınızı buna göre yapmak gereklidir. Ayrıca, 30 Kasım Pazar günü beklenen sağanak yağmurlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek iyi olacaktır. Uygun yağmurluklar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.