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Kahramanmaraş 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir.

Kahramanmaraş 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 18°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı iklimine uygun görünmektedir. Yaz mevsiminin yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor.

26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 35°C, 27 Mayıs Salı günü 34°C, 28 Mayıs Çarşamba günü ise 29°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Ancak 27 Mayıs Salı günü ve 28 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali mevcut. Bu durum, bölgenin iklimsel özellikleri ve mevsim geçişleri dikkate alındığında normal kabul edilebilir.

Sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gereklidir. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif yiyecekler tercih etmek de önem taşımaktadır. Yüksek sıcaklıklar süresince, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmak için önlemler almak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Hafif yağmur ihtimali bulunsa da, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecektir. Yüksek sıcaklıkların etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almak, kişisel sağlığı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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