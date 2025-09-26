Kahramanmaraş 26 Eylül Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15°C seviyelerine düşecek. Bu durum, gün boyunca sıcak ve nemli bir hava koşuluna işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklıklar 32°C civarında olacak. 28 Eylül Pazar günü sıcaklık 30°C, 29 Eylül Pazartesi günü 29°C ve 30 Eylül Salı günü 28°C olarak tahmin ediliyor. Hava genellikle puslu ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarına karşı yardımcı olacaktır.

Ayrıca aşırı sıcakların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak önemli. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması öneriliyor. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olabilir.