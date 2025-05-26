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Kahramanmaraş 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 26 Mayıs Pazartesi hava durumu sıcak olacak.

Kahramanmaraş 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıklar 36°C'ye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleyecek. 27 Mayıs Salı günü sıcaklık 32°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 28°C'ye düşecek. Hava kısmen güneşli kalacak. 29 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 27°C civarında olacak. Hava rüzgarlı hale gelecek.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre açık alanlardan uzak durmak en iyisidir. Rüzgar kuvvetli olduğunda kapalı mekanlarda bulunmak daha güvenli bir seçenek olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Zaman zaman rüzgarlı günler de yaşanacak. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenlik için uygun önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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