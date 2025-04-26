Kahramanmaraş 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağışların beklendiği bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece ise 9°C civarında seyredecek. Bu dönemde bölge genelinde ortalama nem oranı %65 civarındadır. Yağış miktarı ise 77 mm olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülmektedir. 27 Nisan Pazar günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar yükselecek. 28 Nisan Pazartesi günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. 29 Nisan Salı günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde, hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 26 Nisan'daki sağanak yağışlar sırasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak da gereklidir. 29 Nisan'daki gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önem taşır. Yüksek yerlerden uzak durmak, olası yıldırım çarpmalarına karşı koruyucu olacaktır. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.