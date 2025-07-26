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Kahramanmaraş 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır.

Kahramanmaraş 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 44°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlikeli olabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 27 Temmuz Pazar günü, hava sıcaklığının 43°C, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 41°C civarında olması beklenmektedir. Bu durum, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir.

Aşırı sıcak hava koşullarında vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir. Serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak vardır. Düzenli olarak serin içecekler tüketmek de önemlidir. Yaşlılar ve çocukların daha hassas olabileceğini unutmamak gerekir. Onların ihtiyaçlarına özel dikkat göstermek de önemlidir.

Aşırı sıcakların uzun süre devam etmesi durumunda, sağlık sorunları riski artabilir. Bu nedenle yerel sağlık kuruluşlarının ve resmi meteoroloji raporlarının takip edilmesi önerilir. Gerektiğinde profesyonel yardım alınması önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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