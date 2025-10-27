HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Ekim 2025 tarihinde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 5°C olacak. 28 Ekim Salı günü sağanak yağış ön görülüyor. Gün içerisinde sıcaklık 19°C'ye düşerken, gece 8°C seyredecek. Hava koşullarındaki ani değişimlere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli, vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 27 Ekim 2025 Pazartesi güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarlarında olacak. Gece sıcaklığı ise 5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %46 seviyesinde. Rüzgar hızı 4.9 km/h olarak öngörülüyor. Gün doğumu 06:52, gün batımı ise 17:39'da gerçekleşecek.

28 Ekim Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 2°C olacak. 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günlerinden itibaren hava sıcaklıklarının 18-20°C arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. 28 Ekim Salı günü beklenen sağanak yağış nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hava güneşli, akşam ve sabah saatlerinde hava serin olacak. Dışarıda yapılacak etkinlikler için uygun bir ortam sunulacak. Ancak akşam serinliğine karşı tedbirli olunmalıdır. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı esnek planlar yapmalısınız. Olumsuzluklardan etkilenmemeniz için önceden hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
Mersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldiMersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.