Kahramanmaraş 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Ekim 2025 Pazartesi güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarlarında olacak. Gece sıcaklığı ise 5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %46 seviyesinde. Rüzgar hızı 4.9 km/h olarak öngörülüyor. Gün doğumu 06:52, gün batımı ise 17:39'da gerçekleşecek.

28 Ekim Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 2°C olacak. 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günlerinden itibaren hava sıcaklıklarının 18-20°C arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. 28 Ekim Salı günü beklenen sağanak yağış nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hava güneşli, akşam ve sabah saatlerinde hava serin olacak. Dışarıda yapılacak etkinlikler için uygun bir ortam sunulacak. Ancak akşam serinliğine karşı tedbirli olunmalıdır. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı esnek planlar yapmalısınız. Olumsuzluklardan etkilenmemeniz için önceden hazırlıklı olmalısınız.