Kahramanmaraş 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 30°C olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, akşam ise 26°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranının %21 civarında olması tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı saati ise 18:22 olarak hesaplandı.

28 Eylül Pazar günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarlarında kalacak. 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı günleri de güneşli geçecek. Bu günlerde sıcaklık 28°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerek. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi, hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması için önlemler alınmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgelik alanlar tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir. Bu bireyler serin alanlarda vakit geçirmelidir. Düzenli su içmeleri, aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmaları gerekir. Aşırı sıcaklar bu gruplar için sağlık riski oluşturabilir.

Hava koşullarında ani değişiklikler olabilir. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir. Planlamalar buna göre güncellenmelidir. Olası olumsuz durumların önüne geçmek için bu adımlar faydalı olacaktır.

hava durumu Kahramanmaraş
