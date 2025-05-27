Kahramanmaraş 27 Mayıs Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak. Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakındır. Genellikle 17.7°C ortalama sıcaklık ve 33 mm yağış beklentisi ile uyumludur.

28 Mayıs Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28°C, gece sıcaklık ise 18°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 27°C gündüz, 15°C gece düzeylerinde olacak. 30 Mayıs Cuma günü benzer hava koşulları öngörülüyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 26°C, gece sıcaklık 13°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik önemlidir. Yağışların artması, tarım faaliyetlerini ve açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi de önemlidir. Yağışlı günlerde su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Açık alanlarda dikkatli davranılmalıdır. Ayrıca, yağışların tarım ürünleri üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Çiftçilerin sulama ve hasat planlarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.