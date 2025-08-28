Kahramanmaraş 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 35°C civarında olması bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü rüzgarlı bir hava bekleniyor ve sıcaklık 36°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık açısından risk oluşturabilir. Öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ın iklimi, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 33°C civarındadır. Nem oranı ise %45 civarındadır. Bu nedenle, yaz aylarında sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gereken önlemleri almak hayati önem taşır.