HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kahramanmaraş 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 35°C civarında olması bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü rüzgarlı bir hava bekleniyor ve sıcaklık 36°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık açısından risk oluşturabilir. Öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ın iklimi, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 33°C civarındadır. Nem oranı ise %45 civarındadır. Bu nedenle, yaz aylarında sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gereken önlemleri almak hayati önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’
Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıÇekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.