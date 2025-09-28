Kahramanmaraş 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklıkları ise 14°C civarlarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C civarında kalacak. 30 Eylül Salı günü de aynı sıcaklık tahmin ediliyor.

Bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Rüzgarın etkisini azaltmak için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekirse, korunaklı alanlara geçilmesi faydalı olacaktır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler sıcak hava koşullarına karşı daha hassas olabilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunmak için iç mekanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, düzenli olarak su tüketmeleri de oldukça önemlidir.