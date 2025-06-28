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Kahramanmaraş 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C civarında olması bekleniyor.

Kahramanmaraş 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, bölge için olağanüstü yüksek. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekecek.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 29 Haziran Pazar günü, hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklıkların 31°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu düşüş, sıcak hava dalgasının hafifleyeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması öneriliyor. Klimalı ortamlarda vakit geçirilmesi de faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalı. Gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Sulama sistemlerini verimli kullanmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak da önemlidir. Bu dönemde, su kaynaklarının verimli kullanılması ve hayvanların serin ortamlarda tutulması olası sağlık sorunlarının önüne geçmesine yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, bireylerin ve tarım ile hayvancılıkla uğraşanların gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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