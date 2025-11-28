HABER

Kahramanmaraş 28 Kasım Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 0°C seviyelerinde başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C ile 18°C arasında değişirken, gece sıcaklıklarının 0°C’ye düşmesi bekleniyor. 29 Kasım Cumartesi’de benzer hava koşulları devam edecek. Pazar günü ise yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Hava serin, rüzgar hızı ortalama 7 km/sa, nem oranı ise %74 civarında seyredecek. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 0°C civarındadır. Gündüz sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecektir. Hava az bulutlu ve serin olacaktır. Gece sıcaklıklarının 0°C civarına düşmesi beklenmektedir. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa'dir. Nem oranı ise %86 civarındadır.

29 Kasım Cumartesi günü, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 13°C ile 19°C arasında olacaktır. Gece sıcaklıkları 2°C civarına düşecektir. Rüzgar hızı yine ortalama 7 km/sa civarındadır. Nem oranı %74 civarındadır.

30 Kasım Pazar günü, hava koşullarında hafif değişiklikler beklenmektedir. Yer yer sağanak yağmurların görülmesi olasıdır. Gündüz sıcaklıkları 7°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarındadır. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olarak devam etmektedir. Nem oranı bu gün de %74 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve yağışsız geçmesi beklenmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmalısınız. Pazar günü beklenen hafif sağanaklar için şemsiye almak yararlıdır. Su geçirmez bir üst almanızda da fayda vardır. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgar etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.

