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Kahramanmaraş 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 28 Mayıs Çarşamba hava durumu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselebilecek sıcaklıklarla bekleniyor.

Kahramanmaraş 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselebilecek sıcaklıklarla bekleniyor. Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir.

29 Mayıs Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Bu durum, tarım alanlarında su baskınlarına yol açabilir.

30 Mayıs Cuma günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Bu tür hava koşulları, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.

31 Mayıs Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları görülecek. Bu nedenle, su baskınları ve trafik kazaları riski artacak. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalı. Tarım alanlarında su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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