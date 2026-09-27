HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meşe kömürü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meşe kömürü yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meşe kömürü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Kaza, Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K. (46) idaresindeki 19 AGK 630 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Meşe kömürü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı 1

MEŞE KÖMÜRÜ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırın kasasındaki kömürler başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı.
Meşe kömürü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildiAnkara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi
Bakan Güler, şehit Alaattin Buluç’un ailesini ziyaret ettiBakan Güler, şehit Alaattin Buluç’un ailesini ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.