Kahramanmaraş 29 Ağustos Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 29 Ağustos 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 23°C civarına düşmesi öngörülüyor.

30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece sıcaklıklarının 22°C civarında olması tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 35°C, gece sıcaklıklarının ise 23°C civarında olması bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü rüzgarlı bir hava ile birlikte gündüz sıcaklıklarının 38°C, gece sıcaklıklarının ise 22°C civarında olacağı değerlendiriliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Bu nedenle, bu saatlerde evde kalmak veya serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edebilirsiniz. Bu, vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Bol su içmek, su dengesini korur. Bu, dehidratasyonu önler. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak, cilt sağlığını korur.

Yüksek sıcaklıklar tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak da gereklidir. Hayvan sahiplerinin barınakları serin tutmaları, hayvanların su tüketimini artırmaları önemlidir. Enerji tüketimi bu dönemde artabilir. Bu nedenle, klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını minimumda tutmak enerji tasarrufu sağlar.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak hayati önem taşır.