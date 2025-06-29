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Kahramanmaraş 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Haziran 2025 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor.

Kahramanmaraş 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bu sıcaklık, bölge için olağanüstü yüksek seviyelerdir. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 33°C olacağı tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 31°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, sıcak hava dalgasının hafifleyeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve şapka takılması faydalı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve serin ortamlarda vakit geçirilmesi sağlık açısından önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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