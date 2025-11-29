HABER

  3. Yaşam

Kahramanmaraş 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 29 Kasım 2025 tarihinde hava sıcaklığı 6°C civarında, açık ve güneşli bir gün öngörülüyor. En düşük sıcaklık 4.3°C, en yüksek sıcaklık ise 16.5°C olacak. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 10°C arasında değişecek. Hava koşulları, açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler için önem taşıyor. Günlük planlarınızı oluşturmadan önce hava durumunu mutlaka kontrol etmelisiniz.

Cansu Akalp

Kahramanmaraş'ta 29 Kasım 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6°C civarında olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 4.3°C, en yüksek sıcaklık 16.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %82 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 3.8 km/h şeklinde olacak. Gün doğumu saati 07:26 olarak bekleniyor. Gün batımı saati ise 17:14 olarak hesaplandı.

29 Kasım'dan sonraki günlerde, 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 10°C arasında değişiklik gösterecek. 1 Aralık Pazartesi günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar bu tarihte 10°C ile 16°C arasına yükselecek. 2 Aralık Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar yine 10°C ile 16°C arasında kalacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 9°C ile 13°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 14°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında seyredecek.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 30 Kasım Pazar günü beklenen sağanak yağışlar dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Su birikintileri ve olası sel riskleri oluşabilir. Bu nedenle açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

