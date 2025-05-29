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Kahramanmaraş 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlar ile etkili olacaktır.

Kahramanmaraş 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hava sıcaklığı 27°C civarında tahmin edilmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

30 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecektir. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Bu durum, yağışların etkisini artırabilir. Hafta sonu yaklaşırken, 31 Mayıs Cumartesi günü daha sıcak bir hava beklenmektedir. Sıcaklıkların 29°C'ye ulaşması öngörülmektedir. Bu artış, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunabilir. 1 Haziran Pazar günü rüzgarlı bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 30°C civarında olacak. Rüzgarın etkisiyle hava daha serin hissedilebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemeldir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli kontrol etmeniz önemlidir. Gerektiğinde planlarınızı güncellemeniz de gerekecektir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı öngörülmektedir. Özellikle yağışların etkili olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız, esnek ve hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Böylece olası olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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