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Kahramanmaraş 29 Nisan Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 29 Nisan Salı hava durumu raporu yayımlandı. Kahramanmaraş'ta hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak?

Kahramanmaraş 29 Nisan Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Bugün, 29 Nisan 2025 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 11°C civarında. Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir.

Yarın, 30 Nisan Çarşamba günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece 16°C civarında. 1 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 11°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece 10°C olacak.

Yağışlı günlerde su baskınları ve trafik kazaları riskinin arttığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, yağmurlu günlerde dikkatli olunmalı. Mümkünse gereksiz seyahatlerden kaçınılmalıdır. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak hayati önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurarak, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Buna göre planlama yapmak en doğru yaklaşım olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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