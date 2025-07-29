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Kahramanmaraş 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş, 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 24°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 38°C, 31 Temmuz Perşembe günü 36°C ve 1 Ağustos Cuma günü 35°C civarında olacaktır. Bu yüksek sıcaklıklar, gündüz saatlerinde daha fazla hissedilecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşlar için sağlık ve güvenlik açısından çeşitli riskler taşır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su içmek ve serin ortamlarda kalmak gerekmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun giysiler giymek de alınabilecek önlemlerdir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklarını korumak açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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